中国新闻网 / YouTube Полицейский из Китая установил рекорд, отбив нунчаками шарики для пинг-понга

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Житель южно китайской провинции Гуандун Се Дэшэн установил очередной рекорд Гиннесса по отбиванию нунчаками шариков для настольного тенниса. За одну минуту он отбил 35 подач автомата для тренировки игроков национальной сборной КНР по пинг-понгу.

Как сообщает газета China Daily, стандартные шары для пинг-понга посылались с дистанции в 2,7 метра по разным траекториям роботом с искусственным интеллектом со скоростью более 40 км/ч.

Рекорд был засвидетельствован в Пекине представителями Книги рекордов Гиннесса, мероприятие транслировалось в прямом эфире на крупнейшей в Китае стриминговой платформе douyu.com.

28-летний мастер ушу побил свой же рекорд в 32 отбитых шарика, установленный в конце прошлого года.

Ему принадлежат несколько других мировых рекордов, установленных с помощью этого традиционного восточного оружия - двух стержней одинаковой длины, соединенных цепью или шнуром.

В частности, китайцу удалось отвинтить нунчаками 10 крышек от бутылок с минеральной водой за 34,8 секунды и потушить аналогичным способом за одну минуту 52 свечи.





Се Дэшэн практикует нунчаки более десяти лет. Сейчас он работает инструктором по боевым искусствам в шанхайском отделении Народной вооруженной полиции Китая, уточняет ТАСС.