Минобороны РФ Гимнастка Александра Солдатова завершила спортивную карьеру

Минобороны РФ

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова завершила спортивную карьеру.

В сентябре 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября. Позднее она сделала паузу в карьере.

"Сегодня 24 декабря, и сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет, - цитирует 22-летнюю Солдатову ТАСС. - На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и не о чем грустить - я достигла того, о чем в детстве не могла и мечтать".

По словам спортсменки, ее дальнейшие планы связаны с гимнастикой, но сначала ей нужно заняться своим здоровьем. Александра несколько лет страдает от булимии - расстройства приема пищи, для которого характерны повторные приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролированием массы тела.

"Спасибо моим болельщикам по всему миру. Вы всегда были моей поддержкой и мотивацией. Я выступала для вас! Прошу вас не грустить, а порадоваться за меня и пожелать мне удачи на моем новом жизненном этапе!" - заключила Солдатова.