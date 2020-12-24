Отечественные спортсмены из-за санкций выступят на Олимпийских играх в Токио в 2021 году под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна используют какую-нибудь русскую народную песню. Таковы планы президента ОКР Станислава Позднякова, которые он озвучил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В декабре Спортивный арбитражный суд утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, вдвое сократив срок позорного отстранения за очередные допинговые махинации. Спортсмены РФ до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"В ситуации, при которой мы не сможем по объективным причинам использовать государственный флаг, может быть использован флаг ОКР. Олимпийский флаг использоваться не будет, однозначно. ОКР остается полноправным членом олимпийского движения, поэтому вся его атрибутика и геральдика легитимна и может быть использована. Для нас является приоритетным флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях", - цитирует Позднякова ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять решение и технические регламенты по флагу и гимну РФ до конца января.

"С гимном сложнее, хотя мы ограничены лишь в использовании нашего гимна и предыдущих гимнов страны, поэтому такие варианты как "Боже, царя храни" или "Интернационал" не рассматриваются. Но мы можем использовать любую музыкальную композицию или мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. После того как выйдут рекомендации МОК, мы сможем создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию", - уточнил глава ОКР.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.