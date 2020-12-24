Marzio Bergomi / wikipedia.org Скандальный китайский олимпионик выиграл дело у CAS в Федеральном суде Швейцарии

Marzio Bergomi / wikipedia.org

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона в плавании Сунь Яна на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Решение CAS отменено, а дело китайского спортсмена будет пересмотрено.

По данным газеты The New York Times, юристам китайца удалось доказать предвзятость одного из членов комиссии, вынесших решение о дисквалификации, - бывшего министра иностранных дел Италии Франко Фраттини. Тот ранее опубликовал расистские комментарии о Китае в социальных сетях.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено вновь представит свою версию, когда комиссия CAS соберется в новом составе для пересмотра дела.

"Мы проинформированы о решении Федерального суда Швейцарии удовлетворить заявление о пересмотре, поданное китайским пловцом Сунь Яном. Агентство предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой судья", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы WADA.

The Olympic swimmer Sun Yang, one of China's most famous athletes, had his eight-year doping ban thrown out by a Swiss court. Sun had argued one of the judges that issued his ban had expressed anti-Chinese sentiments on social media. https://t.co/5VMVKsoMKh— The New York Times (@nytimes) December 24, 2020

29-летний Сунь Ян получил максимальный срок из-за рецидива - в 2014 году уже подвергался санкциям за употребление запрещенного препарата. В 2018 году китаец разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля и отказался от сдачи мочи. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять к нему никаких санкций, однако WADA обратилось в CAS и потребовало пересмотреть дело.

Несмотря на открытый иск, китайца допустили к ЧМ-2019, где соперники демонстративно отказывались пожимать ему руку и вставать с ним на пьедестал почета.

11-кратный чемпион мира из Поднебесной на Олимпиаде в Лондоне завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На Играх в Рио-де-Жанейро на его счету золото и серебро. Сунь Ян - рекордсмен мира на дистанции 1 500 метров.