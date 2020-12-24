IIHFHockey / twitter.com Россияне уступили канадцам перед стартом молодежного ЧМ по хоккею

IIHFHockey / twitter.com

Сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, в упорной борьбе уступила сверстникам из Канады в товарищеском матче перед началом молодежного чемпионата мира по хоккею.

Встреча в Эдмонтоне закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. Единственную шайбу на 44-й минуте встречи провел Джейми Драйсдейл.

Лучшим игроком матча в составе российской команды был признан 18-летний голкипер СКА Ярослав Аскаров, выбранный "Нэшвиллом" под 11-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). От отстоял на ноль два периода, после чего уступил место в воротах Артуру Ахтямову из "Ак Барса".

Игра с канадцами стала единственной возможностью для команды Игоря Ларионова проверить свои силы перед стартом чемпионата мира на арене, где состоятся все игры турнира.

ICYMI: Jamie Drysdale had the lone goal of the game, but luckily sometimes that's all you need to win.



Watch as @hc_wjc and @russiahockey battle from start to finish in their only #WorldJuniors exhibition game. pic.twitter.com/jAept9dSwv— IIHF (@IIHFHockey) December 24, 2020

Молодежный чемпионат пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сборная России сыграет в группе В с соперниками из США (26 декабря), Чехии (28 декабря), Австрии (30 декабря) и Швеции (31 декабря). Из-за огромной разницы в часовых поясах все игры начнутся в 05:30 по Москве.

Канадцы будут конкурировать в группе А с Финляндией, Швейцарией, Словакией и Германией. Вновь пересечься с родоначальниками хоккея россияне смогут только в плей-офф турнира, куда выйдут по четыре лучшие команды каждой группы.