В гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии футболисты "Аталанты" со счетом 3:0 разгромили "Милан"

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В гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии футболисты "Аталанты" со счетом 3:0 разгромили "Милан". Мячи в ворота хозяев поля отправили Кристиан Ромеро (26'), Йосип Иличич (53', с пенальти) и Дуван Сапата (77').

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук остался на скамейке запасных "Аталанты".

"Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, как я здесь. После встречи с "Ливерпулем", в которой мы пропустили пять мячей дома, мы внесли необходимые изменения. Мы сильнее давим на оппонентов, что позволяет нам держать оборону, и мы делаем это уже несколько недель, - приводит слова главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини Football Italia . - Пока нужно оставаться в четверке, потому что мы занимали третье место в течение двух лет подряд. Думаю, что мы сможем сделать это снова".

В составе "Милана" дебютировал нападающий Марио Манджукич, которым интересовался осенью московский "Локомотив". Для хорвата, появившегося на поле во втором тайме, игра стала первой с марта прошлого года, тогда он выступал за катарский "Аль-Духаиль".

Благодаря этой победе "Аталанта" (36) поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А, "Милан" (43) сохранил лидерство, но "Интер" (41) отстает уже на два очка.