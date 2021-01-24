Первая сборная России дисквалифицирована по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти из-за неспортивного поведения Александра Большунова. Наш квартет в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова финишировал третьим.
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После финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки, который подрезал и опередил его на заключительной прямой.
Mitä helvettiä Bolshunov??? Eikö kasetti kestä pic.twitter.com/jAIeJ80hnf— Eemeli (@LosBrolin) January 24, 2021
На последних метрах дистанции финн, как некоторые считают с нарушением правил, не позволил Александру себя обогнать. В итоге россиянин зацепился лыжей, потерял темп, а затем ударил палкой соперника.
Бронза этапа перешла второй команде России, за которую выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Победила четверка из Норвегии. Не исключено, что Большунова могут дисквалифицировать на несколько стартов.
Recap ????of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountry pic.twitter.com/HIqlsx6fMa— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021
Большунову 24 года, в прошлом году он впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка мира, а в нынешнем сезоне имеет прекрасные шансы продублировать успех.