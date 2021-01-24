Российский тренер Владимир Газзаев будет назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Сиена", выступающего в четвертом итальянском дивизионе, сообщает Radio Siena TV .

По информации издания, Газзаев в ближайшее время придет на смену Альберто Джилардино, который ранее был отправлен в отставку. Сообщается, что 40-летний российский тренер был замечен во время одного из домашних матчей "Сиены" в компании руководства клуба.

В настоящий момент "Сиена" занимает третье место в серии D, имея в своем активе 18 очков после десяти сыгранных туров.

Последним местом работы сына экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева был казахстанский "Тобол", откуда он был уволен из-за скромных результатов в июле 2019 года.

Газзаев-младший также работал тренером в "Алании", грузинском "Рустави", краснодарском "Урожае" и казахстанском "Актобе".