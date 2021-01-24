Футболисты "Монако" со счетом 3:1 победили "Марсель" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции. В составе монегасков забитыми мячами отметились Гильермо Марипан (47'), Орельен Тчуамени (75') и Стеван Йоветич (90+2').

Первые два мяча влетели в ворота гостей после передач полузащитника сборной России Александра Головина, исполнявшего угловые удары.

"Важные три очка в матче с принципиальным соперником, - сказал Александр "Чемпионату" . - Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции. "Монако" переломил игру после моего выхода на замену? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен с тем, что могу занести эту игру в актив себе. Две голевые передачи с угловых? Мы много работаем над стандартами, уделяем этому большое внимание. Так что ничего удивительного нет, здесь также заслуга всей команды".

В турнирной таблице "Монако" (39) занимает четвертое место, отставая от лидирующего "Пари Сен-Жерен" (45) на шесть очков.