В серии пенальти стороны устроили настоящее шоу, демонстрируя завидное умение отправлять мяч в сетку ворот. Футболисты подходили к мячу 40 раз, в итоге со cчетом 20:19 победил "Минерос"

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Основное время матча 13-го тура в третьей лиги чемпионата Мексики между "Леонес Негрос 2" и "Минерос де Фреснилльо" завершилось вничью со счетом 2:2. По правилам дивизиона, в таких встречах при помощи серии 11-метровых ударов разыгрывается дополнительное очко.

В серии пенальти стороны устроили настоящее шоу, демонстрируя завидное умение отправлять мяч в сетку ворот. Футболисты подходили к мячу 40 раз, в итоге со cчетом 20:19 победил "Минерос".

После этого успеха "Минерос" (24 очка) поднялся на четвертое место в первой группе соревнования, "Леонес Негрос 2" (13) пока находится на десятой позиции.

Серию пенальти в данном мексиканском дивизионе назначают, если матч заканчивается результативной ничьей, кроме 1:1. Таким образом, регламент соревнования мотивирует команды играть в более открытый футбол.