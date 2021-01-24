Американский боец ММА Дастин Порье победил техническим нокаутом во втором раунде ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257, который прошел на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

Поединок в легком весе не имел титульного статуса, но, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель боя будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Россиянин в октябре 2020 года оказался сильнее американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, однако до сих пор владеет поясом в легком весе.

POIRIER (+270) KNOCKS OUT MCGREGOR ????pic.twitter.com/RfR0ytQPyd — The Action Network (@ActionNetworkHQ) January 24, 2021

32-летний Порье проиграл Нурмагомедову в третьем раунде на турнире UFC 242 в сентябре 2019 года. В июне прошлого года американец победил новозеландца Дэна Хукера единогласным решением судей. Макгрегор и Порье встречались в 2014 году, тогда ирландец нокаутировал американского бойца на второй минуте первого раунда.