Стефен Карри

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Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри опередил легенду "Индианы" Реджи Миллера и вышел на второе место в истории НБА по количеству точных трехочковых бросков за карьеру.

Карри превзошел показатель Миллера (2560), реализовав четвертый трехочковый бросок в гостевом матче регулярного чемпионата НБА, в котором его клуб уступил "Юте Джаз" со счетом 108:127.

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Сейчас первое место в истории лиги по количеству дальних попаданий занимает Рэй Аллен (2973). Карри в среднем за матч реализует 3,6 трехочковых. В случае сохранения такого графика Стефен достигнет рекорда Аллена примерно через 114 матчей (примерно полтора сезона).

Карри является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016) и шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019).