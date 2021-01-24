В итальянском Антхольце женская сборная России стала победителем эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

Фото: IBU World Cup / twitter.com

В итальянском Антхольце женская сборная России стала победителем эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону.

Наша команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой преодолела дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды, затратив на восьми огневых рубежах девять дополнительных патронов.

"Наконец-то мы порадовали себя, всю страну и тренеров! Благодарим от всей команды сервис-бригаду. Лыжи работали вообще замечательно. Мы с Татьяной очень эмоционально смотрели за Ульяной. Бежали, подгоняли ее. Надеюсь, они со Светой слышали, как мы их подгоняли на трассе", - сказала Павлова в эфире "Матч ТВ" .

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапах Кубка мира впервые с января 2019 года, когда первенствовала в немецком Оберхофе.

Второе место заняла команда Германии (+11 секунд; шесть дополнительных патронов), третье - сборная Франции (+21,2; один штрафной круг и девять дополнительных патронов).

В зачете женских эстафетных гонок сборная России поднялась на четвертое место, в ее активе 180 очков. Лидирует команда Германии (205), второй идет сборная Франции (196), третьей - команда Швеции (192).