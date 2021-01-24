Перед Открытым чемпионатом Австралии состоится новый турнир для теннисисток, которые сейчас находятся на полной изоляции в Мельбурне

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Перед Открытым чемпионатом Австралии состоится новый турнир для теннисисток, которые сейчас находятся на полной изоляции в Мельбурне, сообщает The West Australian .

- Участница Australian Open заразилась коронавирусом на строгом карантине



Этот турнир компенсирует неудобства, с которыми столкнулись участницы Australian Open, вынужденные оставаться в своих номерах на протяжении двух недель. Детали проведения соревнований неизвестны.

Более 70 человек было помещено на строгий карантин после того, как у пассажиров нескольких рейсов в Мельбурн был обнаружен коронавирус по прилете в страну.

Федерация тенниса Австралии организовала и оплатила чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следовало приехать в город 15-18 января. По задумке организаторов, условия должны быть строгими , но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать перед полными трибунами.

Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины - в Дохе.

В прошлые выходные организаторы отправили на 14-дневный карантин в гостиницы более 70 человек, прибывших в Мельбурн из Дохи, Лос-Анджелеса и Абу-Даби, из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров их рейсов. Из-за карантина игроки не могут тренироваться разрешенные им пять часов в день.

Сейчас на полном карантине находятся россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, а также Виктория Азаренко (Белоруссия), Бьянка Андрееску (Канада), Анжелика Кербер (Германия), Белинда Бенчич (Швейцария) и Марта Костюк (Украина).