ВСЕ ФОТО Во время летней Олимпиады 1980 года, 40-й юбилей которой отмечается в эти дни, в Москве действовала система подмены допинг-проб, подобная той, которую российские спецслужбы использовали позднее на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи

Стоп-кадр видео ТВ СССР / YouTube Одним из очевидцев советской допинговой программы был ныне проживающий за границей Константин Волков, выигравший серебро в прыжках с шестом

Стоп-кадр видео MIRLAN SPORTS / YouTube О существовании государственной системы поддержки допинга в современной России в 2016 году рассказал информатор Григорий Родченков - он был директором Московской антидопинговой лаборатории, которую открыли как раз к Олимпиаде в Москве 1980 года

Стоп-кадр видео Россия 24 / YouTube

Во время летней Олимпиады 1980 года, 40-й юбилей которой отмечается в эти дни, в Москве действовала система подмены допинг-проб, подобная той, которую российские спецслужбы использовали позднее на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Но тогда меняли пробы не только советских спортсменов, а вообще всех участников, утверждает портал "Настоящее время" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

В итоге Олимпиада-80 стала самой "чистой" в истории, за допинг не дисквалифицировали ни одного медалиста. Игры закончились триумфом советских спортсменов: 195 медалей, 80 золотых, первое место в общекомандном зачете.

Одним из очевидцев советской допинговой программы был ныне проживающий за границей Константин Волков, выигравший серебро в прыжках с шестом. Его сын Матвей, обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом среди юношей, будет представлять Белоруссию.

"Мочу они подменяли у всех спортсменов поголовно, не только у наших. Допинг-контроль был: там были наши сотрудники, с погонами, видимо. Когда я пришел сдавать вот эту мочу, баночку отдаю, он мне говорит: "Это все выкидываем, вот твоя моча". Говорит, вот эту сдавай. Я говорю: "Так у меня ничего нет, мне не страшно". Он: "Нам случайности не нужны, вот иди вот эту сдавай". Я говорю: "Так у всех?" Он: "Конечно!" Я говорю: "И у моих соперников?" Да, у всех одинаково, без исключения. Ни у кого ничего не будет", - вспоминает Волков, подчеркивая, что вся программа была именно государственной.

Об изнанке процесса рассказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов, уехавший из России в начале 1990-х в Канаду.

"У меня в период московской Олимпиады были совсем другие задачи, я работал со спортивными журналистами, - сообщил Попов. - А два моих коллеги были аккредитованы непосредственно в допинговом центре Олимпиады-80. Они заполняли те емкости, которые якобы были спортсменов. Естественно, у них допинга не было, и пробы были чистые вот таким образом. Менялось чисто механически. А если проба какая-то действительно была отобрана у спортсмена, с тем, чтобы гарантировать, что там ничего не будет, - просто подменялись пробы на заведомо чистые".

В Московской антидопинговой лаборатории работали сотрудники 11 отдела Пятого управления КГБ, созданного в 1977 году, за три года до Игр. Формальной задачей отдела было "осуществление мероприятий по срыву подрывных акций противника и враждебных элементов в период подготовки и проведения Олимпиады". Решения по государственной допинговой программе принимались на уровне руководителей Госкомспорта СССР.

Спустя 34 года после московской Олимпиады уже в России вновь прошли триумфальные для страны Олимпийские игры в Сочи. Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) позже выяснила, что российские спецслужбы в ночное время подменяли допинг-пробы спортсменов на охраняемой территории через специальное отверстие, описанное в докладе как "мышиная нора"."Грязная" моча утилизировалась и заменялась собственной "чистой" мочой спортсмена.

Подполковник Попов отмечает, что эта стратегия - "ремейк того, что было в 1980-е годы, опыт тех лет был использован на сочинской Олимпиаде". Механизм подмены гарантировал отсутствие ошибок. Защищенный спортсмен, который с большой долей вероятности мог выиграть медаль, мог беспрепятственно принимать допинг и рассчитывать на то, что "грязные" образцы будут подменены в лаборатории.

О существовании государственной системы поддержки допинга в современной России в 2016 году рассказал беглый информатор Григорий Родченков - он был директором Московской антидопинговой лаборатории, которую открыли как раз к Олимпиаде в Москве 1980 года.