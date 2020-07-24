Организаторы чемпионата "Формулы-1" отменили американские этапы "королевских гонок"

Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", запланированные в Северной и Южной Америке, отменены из-за пандемии коронавируса. Гран-при в Бразилии, США, Мексики и Канады не состоятся в 2020 году, сообщает пресс-служба гонок.

Как отмечается в сообщении, такое решение обусловлено изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности, оно было принято после переговоров с партнерами в странах, которые должны были проводить гонки.

Изначально состязания должны были состояться в Остине (23 октября), в Мехико (30 октября) и в Сан-Паулу (13 ноября). Бразилия останется без "королевских гонок" впервые с 1972 года.

The ongoing COVID-19 pandemic means that unfortunately it will not be possible to race in Brazil, USA, Mexico and Canada this year.



We look forward to returning next season to the Americas to put on a show for our passionate fans in the region



???? https://t.co/aZyI7bB3Oa#F1 pic.twitter.com/Vl7kDdtWqT— Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрбургринге, итальянской Имоле и португальском Портимао, причем последняя трасса будет впервые принимать Гран-при Португалии.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1— Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Немецкий автодром примет гонку, которая получила название Гран-при Айфеля, так называется нагорье на западе Германии, в районе которого расположен Нюрбургринг. А в Имоле пройдет Гран-при Эмилии-Романьи - по имени одного из самых больших регионов Италии.

Добавим, что Гран-при России по прежнему значится в календаре и должен пройти в Сочи 25-27 сентября.