Организаторы чемпионата "Формулы-1" отменили американские этапы "королевских гонок"
 
Организаторы чемпионата "Формулы-1" отменили американские этапы "королевских гонок"
Violin / DepositPhotos

Этапы чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", запланированные в Северной и Южной Америке, отменены из-за пандемии коронавируса. Гран-при в Бразилии, США, Мексики и Канады не состоятся в 2020 году, сообщает пресс-служба гонок.

Как отмечается в сообщении, такое решение обусловлено изменчивой природой продолжающейся пандемии коронавируса, локальными ограничениями и необходимостью обеспечения безопасности, оно было принято после переговоров с партнерами в странах, которые должны были проводить гонки.

Изначально состязания должны были состояться в Остине (23 октября), в Мехико (30 октября) и в Сан-Паулу (13 ноября). Бразилия останется без "королевских гонок" впервые с 1972 года.

Вместо этого соревнования пройдут в немецком Нюрбургринге, итальянской Имоле и португальском Портимао, причем последняя трасса будет впервые принимать Гран-при Португалии.

Немецкий автодром примет гонку, которая получила название Гран-при Айфеля, так называется нагорье на западе Германии, в районе которого расположен Нюрбургринг. А в Имоле пройдет Гран-при Эмилии-Романьи - по имени одного из самых больших регионов Италии.

Добавим, что Гран-при России по прежнему значится в календаре и должен пройти в Сочи 25-27 сентября.