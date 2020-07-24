Новорожденный клуб Национальной хоккейной лиги получил имя "Сиэтл Кракен"
 
Новорожденный клуб Национальной хоккейной лиги получил имя "Сиэтл Кракен"
Seattle Kraken / twitter.com

Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Тихоокеанского побережья США, который начнет выступать с сезона-2021/22, в четверг во время онлайн-презентации объявил свое название, логотип и цвета. 32-м клубом НХЛ будет "Сиэтл Кракен".

Форма команды будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, лазурного и красного, информирует пресс-служба лиги.

Логотип станет отсылкой к команде "Сиэтл Метрополитанс", который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, выигравшей Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ - в 1917 году, когда в финале "Сиэтл" переиграл "Монреаль Канадиенс".

"Сиэтл - город с богатой морской историей, - заявил генеральный менеджер Рон Фрэнсис. - Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Мы будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится".

По словам Фрэнсиса, за 18 месяцев менеджмент "Сиэтла" провел большую исследовательскую работу, рассмотрев около 1200 названий и получив 215 тысяч мнений болельщиков.

"Они слушали болельщиков, - сказал Фрэнсис. - Они читали форумы. Устраивали голосования. Организовывали мероприятия. Они работали внутри команды, с нашими лидерами, НХЛ, местными артистами, известными экспертами, историками и всеми остальными, кто имел отношение к названию и логотипу. В конце концов, "Кракен" стал самым лучшим выбором".

Хозяевами нового клуба стала группа частных инвесторов из Сиэтла, которую возглавляют Дэвид Бондерман и голливудский продюсер Джерри Брукхаймер. Он будет играть на Seattle Center Arena вместимостью 17 400 человек. Это бывшая KeyArena, которая была открыта в 1962 году и являлась домашней для команды НБА "Сиэтл Суперсоникс". Стадион реконструирован за 700 млн долларов.

Появление клуба из Сиэтла должно уравновесить состав Западной конференции. Сейчас в Тихоокеанском дивизионе играет восемь команд, а Центральном - семь. Кроме того, лигу заинтересовало и соперничество двух городов, находящихся недалеко друг от друга - Ванкувера и Сиэтла.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил клуб "Вегас Голден Найтс", который уже в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.