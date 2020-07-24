Новорожденный клуб Национальной хоккейной лиги получил имя "Сиэтл Кракен"

Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Тихоокеанского побережья США, который начнет выступать с сезона-2021/22, в четверг во время онлайн-презентации объявил свое название, логотип и цвета. 32-м клубом НХЛ будет "Сиэтл Кракен".

Форма команды будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, лазурного и красного, информирует пресс-служба лиги.

Логотип станет отсылкой к команде "Сиэтл Метрополитанс", который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, выигравшей Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ - в 1917 году, когда в финале "Сиэтл" переиграл "Монреаль Канадиенс".

"Сиэтл - город с богатой морской историей, - заявил генеральный менеджер Рон Фрэнсис. - Название команды олицетворяет связь с морем, а также любопытство, скрывающееся за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Мы будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки всякий раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится".

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ— Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

По словам Фрэнсиса, за 18 месяцев менеджмент "Сиэтла" провел большую исследовательскую работу, рассмотрев около 1200 названий и получив 215 тысяч мнений болельщиков.

"Они слушали болельщиков, - сказал Фрэнсис. - Они читали форумы. Устраивали голосования. Организовывали мероприятия. Они работали внутри команды, с нашими лидерами, НХЛ, местными артистами, известными экспертами, историками и всеми остальными, кто имел отношение к названию и логотипу. В конце концов, "Кракен" стал самым лучшим выбором".

Хозяевами нового клуба стала группа частных инвесторов из Сиэтла, которую возглавляют Дэвид Бондерман и голливудский продюсер Джерри Брукхаймер. Он будет играть на Seattle Center Arena вместимостью 17 400 человек. Это бывшая KeyArena, которая была открыта в 1962 году и являлась домашней для команды НБА "Сиэтл Суперсоникс". Стадион реконструирован за 700 млн долларов.

Появление клуба из Сиэтла должно уравновесить состав Западной конференции. Сейчас в Тихоокеанском дивизионе играет восемь команд, а Центральном - семь. Кроме того, лигу заинтересовало и соперничество двух городов, находящихся недалеко друг от друга - Ванкувера и Сиэтла.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил клуб "Вегас Голден Найтс", который уже в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.