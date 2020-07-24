Полиция Московской области двое суток разыскивает 82-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Токио-1964 Александра Иваницкого, который 22 июля ушел за грибами в лес и не вернулся

Стоп-кадр видео Vladimir Ivanitskiy / YouTube Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР

Стоп-кадр видео WrestRusRu / YouTube

Полиция Московской области двое суток разыскивает 82-летнего олимпийского чемпиона по вольной борьбе Токио-1964 Александра Иваницкого, который 22 июля ушел за грибами в лес и не вернулся. В настоящее время поисками пропавшего заняты спасатели и волонтеры, сообщает "РЕН ТВ".

Территорию, где может находиться бывший спортсмен, обследовали с вертолета. Около реки Вейна был обнаружен таз со сложенными в него вещами. После этого к поисковой операции были привлечены водолазы, однако обследование дна не дало результатов, передает телеканал.

В поисках участвуют также подразделения МЧС и Мособлпожспаса.

Сын олимпийского чемпиона Владимир Иваницкий в интервью ТАСС предположил, что у отца могли случиться проблемы с сердцем.

"Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня, мы живем в деревне Ельники Рузского района, за грибами в сторону реки. У нас было такое увлечение, брали с собой какое-то плавсредство, переплавляешься, собираешь грибы и возвращаешься, туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие. Он вошел в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога", - рассказал Иваницкий.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады в Москве 1980 года, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.