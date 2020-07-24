Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в питерский "Зенит", утверждает авторитетное британское издание The Times. По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере игрока за 12 млн евро.
"Переговоры велись на протяжении последних двух недель, сделка считается неизбежной", - пишет газета.
Отмечается, что "Зенит" хотел приобрести игрока мерсисайдцев по сниженной цене, воспользовавшись истечением его контракта с "Ливерпулем" в 2021 году, однако английский клуб активировал опцию продления соглашения до 2022 года. Это позволило "Ливерпулю" получить большую выгоду от сделки.
Source: https://t.co/sk4zbAPt6g— Liverpool Chronicle (@LivChron) July 24, 2020
По данным российских СМИ, "Зенит" предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.
31-летний защитник перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25,3 млн евро. В составе "Ливерпуля" он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в сборной Хорватии в 2018 году - вице-чемпионом мира.