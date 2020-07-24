Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен близок к переходу в питерский "Зенит", утверждает авторитетное британское издание The Times. По информации источника, клубы достигли договоренности о трансфере игрока за 12 млн евро.

"Переговоры велись на протяжении последних двух недель, сделка считается неизбежной", - пишет газета.

Отмечается, что "Зенит" хотел приобрести игрока мерсисайдцев по сниженной цене, воспользовавшись истечением его контракта с "Ливерпулем" в 2021 году, однако английский клуб активировал опцию продления соглашения до 2022 года. Это позволило "Ливерпулю" получить большую выгоду от сделки.

По данным российских СМИ, "Зенит" предложил Ловрену зарплату 2,5 млн евро в год и контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

31-летний защитник перешел в "Ливерпуль" летом 2014 года из "Саутгемптона" за 25,3 млн евро. В составе "Ливерпуля" он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а в сборной Хорватии в 2018 году - вице-чемпионом мира.