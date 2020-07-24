ФК Урал / twitter.com Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, которому в ноябре исполнится 37 лет, покидает екатеринбургский "Урал" в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба

ФК Урал / twitter.com

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк, которому в ноябре исполнится 37 лет, покидает екатеринбургский "Урал" в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!" - сообщает пресс-служба команды.

Погребняк выступал в "Урале" с 2018 года, он провел за команду 27 матчей, став автором шести забитых мячей.

"Я очень рад, что был частью команды на протяжении двух лет и очень благодарен вам за поддержку, - отметил Погребняк. - Я получал удовольствие от игры за "Урал", и у меня останутся только лучшие воспоминания об этом этапе карьеры, о наших победах. Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, что еще будет повод вернуться в этот город", - сказал Погребняк.

????Павел Погребняк: "Я оставляю в Екатеринбурге много друзей и надеюсь, еще будет повод вернуться в этот город!" pic.twitter.com/C26BchxaJP— ФК Урал (@FCURAL) July 24, 2020

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью ТАСС высказал мнение, что Павлу пора завершать карьеру

"Мы расстались в хороших отношениях. Думаю, ему нужно завершать. Но это мое мнение, он сам решит. Он очень хороший человек. Хочется поблагодарить его", - сказал Иванов.

Помимо "Урала", Погребняк играл за "Спартак", "Зенит", "Динамо", "Тосно", "Балтику", "Химки", "Шинник", "Томь", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг".

В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь мячей.