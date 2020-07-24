В череповецком клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" зафиксирована вспышка коронавируса. Как сообщает пресс-служба команды, положительный результат дали девять тестов на опасную инфекцию среди игроков и сотрудников.

Имена зараженных не сообщаются. Отмечается, что они находятся на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно. Оставшаяся часть команды продолжает тренироваться в Череповце.

"Северсталь" официально подтверждает несколько случаев заражения коронавирусом в команде. После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК "Северсталь" были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что клуб отменил учебно-тренировочный сбор в подмосковном Долгопрудном.

Ранее о массовых случаях заражения COVID-19 в своих рядах сообщали московские ЦСКА и "Спартак", фарм-клуб столичного "Динамо", а также омский "Авангард".

Минувший сезон в КХЛ был приостановлен в марте, а после объявлен завершенным досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.