Александр Овечкин

Washington Capitals / YouTube

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет помочь сборной России на чемпионате мира в Риге, несмотря на то, что его клуб завершил борьбу за Кубок Стэнли. Ветеран отклонил вызов в национальную команду из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР), одноклубники Овечкина вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в Ригу для участия в чемпионате мира. Уже прорабатываются детали их трансфера в Латвию.

Кроме того, свое согласие на участие в турнире дал форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Штаб сборной ожидает игрока в расположении национальной команды, которая оставила в заявке несколько свободных мест для подкрепления из-за океана.

CAPS TODAY: Alex Ovechkin is entering tonight's game on a four-game point streak (2g, 2a) and after scoring his 71st career playoff goal in Game 4 to move past Steve Yzerman (70) for 16th place on the NHL's all-time list. More info and Caps Clips at https://t.co/HecIC0ECg1 pic.twitter.com/2xXtKC0IUD — CapitalsPR (@CapitalsPR) May 23, 2021

В ночь на понедельник по московскому времени "Вашингтон" и "Сент-Луис" вылетели из Кубка Стэнли: "Кэпиталз" проиграли в первом раунде плей-офф "Бостону" (1-4), а "Блюз" уступили "Колорадо Эвеланш" (0-4).

Сборная России в первых двух турах группового этапа чемпионата мира обыграла сборные Чехии (4:3) и Великобритании (7:1) и располагается на первой строчке таблицы группы, набрав шесть очков. В понедельник отечественная ледовая дружина скрестит клюшки с командой Словакии, матч начнется в 16:15 по московскому времени.