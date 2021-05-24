Организаторы чемпионата мира по хоккею в Латвии после произошедшего накануне инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair сменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный красно-белый. В знак поддержки соседнего народа стяг собственноручно заменили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Флаги стран-участниц проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею вывешены в центре города - на улице Бривибас у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija. В этом отеле проживают участвующие в турнире хоккеисты, в том числе белорусские.

"Подняли флаг Белоруссии, который мне доверили политические беженцы. Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!" - написал Стакис в соцсетях.

О замене в центре Риги государственного флага Белоруссии на красно-белый в своем Twitter также сообщил Ринкевичс, подчеркнув, что Латвия поддерживает народ соседней страны.

⬜????⬜Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Тем временем в самой Белоруссии на прошлой неделе местное главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией при МВД выступило с инициативой включить красно-белый флаг в список запрещенной нацистской символики.

"Бела-чырвона-белы сцяг" был флагом Белоруссии в 1991-1995 годах и в 1918-1919 годах в народной республике, частично располагавшейся на территории современного государства. В прошлом году он стал символом оппозиции Александру Лукашенко.

Действия рижских властей по замене флага уже оценили в Федерации хоккея Белоруссии. Там заявили ТАСС, что эта акция не помешает сборной страны продолжить выступление на чемпионате мира по хоккею под официальной символикой. Команда с тремя очками занимает пятое место в группе А и позднее в понедельник сыграет с чехами.

Напомним, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, накануне приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

На борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был схвачен сотрудниками местных правоохранительных органов.