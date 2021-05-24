Клуб "Лилль" впервые за десять лет чемпионом Франции по футболу

LOSC / Facebook

Футбольный клуб "Лилль" впервые за десять лет и в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Франции по футболу. В заключительном туре национального первенства команда Кристофа Гальтье одержала победу над "Анжером" (2:1) и набрала 83 очка, опередив на один балл чемпионов Лиги 1 трех последних лет "Пари Сен-Жермен".

Ранее "Лиллю" удавалось победить в 1946, 1954 и 2011 годах. Также клуб шесть раз завершал сезон на втором месте.

За весь чемпионат триумфаторы потерпели всего три поражения, при этом в прошлом сезоне клуб проиграл в три раза больше матчей, заняв четвертое место.

???????? CHAMPION ????????



For the fourth time in their history, @LOSC_EN are @Ligue1_ENG champions! ✨



???? Bravo to Lille for an incredible season! ???? pic.twitter.com/vTwiKsIL6w — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) May 23, 2021

Серебряный призер "ПСЖ" и бронзовый "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, вместе с "Лиллем" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, "Лион" и "Марсель" Франция делегирует в Лигу Европы, а ставший шестым "Ренн" - в Лигу конференций.

Вылетели из Лиги 1 "Ним" и "Дижон", а ставший 18-м "Нант" сыграет стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Франции с "Тулузой" из Лиги 2.

Добавим, что самым титулованным клубом Франции является "Сент-Этьен", в активе которого десять побед в национальном первенстве.