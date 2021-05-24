Встреча второго тура группы В между принципиальными соперниками из США и Канады завершилась со счетом 5:1 в пользу звездно-полосатых

IIHF / Twitter

Сборная Канады по хоккею выдала самый неудачный старт на чемпионатах мира в своей истории, проиграв два первых матча группового раунда. На турнире в Риге родоначальники хоккея пока сумели забросить лишь одну шайбу, пропустив семь.

Встреча второго тура группы В между принципиальными соперниками из США и Канады завершилась со счетом 5:1 в пользу звездно-полосатых. Первую и пока единственную шайбу канадцев на турнире на 52-й минуте встречи провел Макс Комтуа.

На старте первенства представители Страны кленового листа потерпели сенсационное поражение от Латвии (0:2).

По итогам двух туров канадцы занимают последнее место по результативности. Близки к аутсайдеру по числу шайб сборные Великобритании (2), Дании, Белоруссии, Финляндии (по 3). Самой результативной командой является Германия (14), больше десяти голов в двух матчах также провела Россия (11). Лидерами по пропущенным шайбам являются Италия (13), Чехия и Великобритания (по 9).

And I oop ????#ICYMI Garland and Robertson used this misplay behind the Canadian net to open the scoring for @usahockey #IIHFWorlds pic.twitter.com/hsIk8ge4qY — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2021

Что касается набранных очков, в группе А лидируют Россия, Словакия и Швейцария (по 6), в группе В - Германия (6).

Канадцы делят последнее место в своей группе со сборной Италии. Шанс исправить положение им представится 24 мая в игре против немцев.