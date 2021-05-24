"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" вступили в Премьер-лигу

АГН "Москва" / Александр Авилов

Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) в понедельник проинформировал о том, что общее собрание РПЛ удовлетворило заявление самарских "Крыльев Советов" и "Нижнего Новгорода" о вступлении в состав участников чемпионата страны в элитном дивизионе на сезон-2021/22.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), а "Нижний Новгород" стал третьим и должен был сыграть с владикавказской "Аланией" в стыковых матчах за право повышения в классе. Однако ставший вторым "Оренбург" и "Алания" не сумели пройти лицензирование, поэтому нижегородцы попали в элиту без стыковых матчей.

Покинули Премьер-лигу волгоградский "Ротор" и "Тамбов", занявшие соответственно 15-е и 16-е места.

"Нижний Новгород" - дебютант РПЛ. Клуб основан в 2015-м под названием "Волга-Олимпиец", в 2016-м был переименован в "Олимпиец", в 2018-м - в "Нижний Новгород".

"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" вступили в РПЛ: общее собрание лиги удовлетворило заявления клубов на заседании 24 маяhttps://t.co/ORTHM9OPA4 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 24, 2021

Самарские "Крылья Советов" вернулись в Премьер-лигу, откуда вылетели год назад. В высшем дивизионе чемпионата страны самарская команда выступала с 1992 по 2014, с 2015 по 2017 и с 2018 по 2020 год, в 2004 году став бронзовыми призерами турнира.