Россияне проиграли словакам на чемпионате мира по хоккею

IIHF / Twitter

Сборная России в понедельник уступила команде Словакии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге, потерпев первое поражение на турнире.

Встреча группы A в Риге завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков, у которых шайбы забросили Милош Келемен (31'), Мартин Гернат (54') и Марек Дялога (59'), поразивший уже пустые ворота. В составе сборной России отличился Александр Барабанов (32'), а голкипер Александр Самонов отразил 25 бросков.

Сборная России уступила словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года.

На нынешнем турнире команда Словакии выиграла три встречи из трех и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы, россияне потерпели первое поражение и с шестью баллами занимают второе место.

????1:3. Звучит финальная сирена. Уступаем Словакии в матче группового этапа ЧМ-2021. Отличная игра, сопернику уважение и удачи дальше. Сделаем работу над ошибками и вернемся 26 мая - будем играть с Данией. #SVKRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/f5ukru0YaM — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 26 мая встретятся с датчанами.