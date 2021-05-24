Россияне проиграли словакам на чемпионате мира по хоккею
IIHF / Twitter
Россияне проиграли словакам на чемпионате мира по хоккею
 
 
 
Россияне проиграли словакам на чемпионате мира по хоккею
IIHF / Twitter

Сборная России в понедельник уступила команде Словакии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге, потерпев первое поражение на турнире.

Встреча группы A в Риге завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков, у которых шайбы забросили Милош Келемен (31'), Мартин Гернат (54') и Марек Дялога (59'), поразивший уже пустые ворота. В составе сборной России отличился Александр Барабанов (32'), а голкипер Александр Самонов отразил 25 бросков.

Сборная России уступила словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года.

На нынешнем турнире команда Словакии выиграла три встречи из трех и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы, россияне потерпели первое поражение и с шестью баллами занимают второе место.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина 26 мая встретятся с датчанами.