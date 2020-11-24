ЦСКА потерпел крупнейшее за три года поражение в КХЛ

Московский ЦСКА на своем льду пропустил пять шайб от "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на "ЦСКА-Арене" в Москве завершилась со счетом 5:1 в пользу визитеров, в составе которых отличились Олег Ли (5), Дмитрий Саюстов (14), Микаэль Руохомаа (23), Данил Романцев (34) и Андрей Ермаков (49). Гол престижа армейцев провел Максим Мамин (11).

Это первая победа новосибирцев над ЦСКА в Москве с декабря 2010 года и крупнейшее поражение москвичей в КХЛ за три года после их неудачи в гостевой игре с финским "Йокеритом" (0:4) в сентябре 2017-го.

3 очка Данила Романцева приносят @hcsibir первую за 10 лет победу над ЦСКА в Москве! #ЦСКСИБ pic.twitter.com/qY9RSShWfH— КХЛ (@khl) November 23, 2020

Хотя ЦСКА прервал серию из пяти побед, клуб по-прежнему располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 баллов в 30 играх. "Сибирь" идет седьмой на Востоке.