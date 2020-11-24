Pixabay.com Баскетболисты "Зенита" победили "Басконию" в перенесенном матче Евролиги

Pixabay.com

Петербургский "Зенит" на выезде обыграл испанскую "Басконию" в перенесенном матче третьего раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги. Встреча в Витории-Гастейс завершилась со счетом 77:70 (10:13, 24:15, 22:23, 21:19) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча оказался представитель победителей Матеуш Понитка, набравший 18 очков и сделавший 8 подборов. В составе "Басконии" выделялся форвард Рокас Гедрайтис (15).

Для "Зенита" эта победа стала пятой в семи матчах Евролиги, что позволило команде с берегов Невы подняться на шестое месте в турнирной таблице. В следующем туре 26 ноября клуб отправится в гости к литовскому "Жальгирису".

Highlights...@zenitbasket stays road perfect with solid win at Baskonia pic.twitter.com/uk1IcpEUHX— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 23, 2020

Напомним, что изначально матч был запланирован на 13 октября, но впоследствии был перенесен из-за вспышки коронавируса в петербургском клубе. Евролига поначалу засчитала "Зениту" технические поражения со счетом 0:20 в выездных играх против "Басконии" и "Валенсии", но впоследствии все же разрешила перенести встречи.