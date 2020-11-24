Один из лучших гандболистов в истории России Константин Игропуло завершил спортивную карьеру в возрасте 35 лет из-за невыносимых болей в ногах. Спортсмен опубликовал собственный клип на песню "Без ног", в котором рассказал о своей карьере, переживаниях и травмах.

Константин подчеркнул, что не хотел заканчивать с гандболом, но здоровье более не позволяет ему продолжать заниматься профессиональным спортом.

"Мое видео - утрированная метафора. И мне хочется верить, что мне удастся донести до вас то, что происходит внутри меня. Нет, я не пытаюсь вызвать к себе жалость, в конце концов, в судьбах людей случаются вещи и посерьезнее. Оглядываясь назад, я бы не стал ничего менять - абсолютно доволен своей историей. Но в то же время я не могу спокойно мириться с таким финалом. Да, для обычной жизни у меня есть пара ног. Но для гандбола их больше нет", - написал Игропуло в личном телеграм-канале "Гандбол Липучий".

"Боли, которые я испытывал в последнее время, стали невыносимыми. На протяжении карьеры у меня всегда были неплохие по гандбольным меркам контракты. Но я никогда не играл исключительно ради денег. И сейчас я бы легко отдал все заработанное только ради того, чтобы играть", - признался игрок.

Константин Игропуло - победитель Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион России в составе "Чеховских медведей", чемпион Испании, Греции, обладатель Кубка Германии. Последним клубом 35-летнего ветерана была польская "Висла", за которую он выступал с 2018 года.

В сборной был участником Игр-2008 в Пекине, чемпионом Европы и бронзовым призером ЧМ по пляжному гандболу.