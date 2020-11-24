si.robi /wikimedia.org Теннисист Даниил Медведев заслужил похвалу Путина и "Баварии"

si.robi /wikimedia.org

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" поздравил россиянина Даниила Медведева с триумфом на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. В честь теннисиста мюнхенцы выпустили специальную футболку с фамилией Медведева и номером 1 на спине.

Даниил является давним болельщиком "Баварии" и летом нынешнего года поздравил любимую команду с победой в Лиге чемпионов.

На итоговом турнире в Лондоне Медведев не проиграл ни одного матча, последовательно одолев трех лучших на сегодняшний день теннисистов мира, и стал вторым российским триумфатором АТР Finals после Николая Давыденко в 2009 году.

"Даниил, поздравляем с победой на Итоговом турнире ATP! У нас есть кое-что для тебя здесь, в Мюнхене", - написано в Twitter твиттере футбольного клуба.

Поздравил теннисиста и президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма во вторник опубликована на сайте Кремля. В ней глава государства пожелал спортсмену новых достижений и всего наилучшего.

"Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы", - говорится в телеграмме.