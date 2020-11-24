Хозяева английского футбольного клуба "Манчестер Сити" мечтают заполучить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и разработали для этого план, рассчитанный на 10 лет. Как сообщает The Times, "горожане" предпримут попытку подписания долгосрочного контракта с аргентинским футболистом в 2021 году, когда тот станет свободным агентом.

Контракт Месси, которому летом исполнится 34 года, с "Барселоной" истекает 30 июня. Таким образом, аргентинец уже в январе сможет беспрепятственно вести переговоры о переходе в другой клуб.

Ожидается, что холдинговая компания City Football Group (CFG) из ОАЭ, которая владеет "Манчестер Сити", предложит шестикратному обладателю "Золотого мяча" многоступенчатое 10-летнее соглашение.

Manchester City have come up with a ten-year plan to maximise the potential benefits of bringing Lionel Messi to the club from Barcelona, reports @hirstclass #MCFC https://t.co/JzlgPTNJgi— Times Sport (@TimesSport) November 24, 2020

Для начала аргентинец проведет несколько сезонов в "Сити" под руководством бывшего наставника "Барселоны" Хосепа Гвардиолы, а затем сможет продолжить карьеру в одном из других клубов системы City Football Group - в "Ломмеле" (Бельгия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Иокогаме Маринос" (Япония), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Жироне" (Испания) или "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай).

После того, как Месси повесит бутсы на гвоздь, он станет всемирным послом "Сити", окончательно связав себя с этим брендом.

Напомним, что из-за разногласий с руководством Лионель намеревался покинуть "Барселону" еще минувшим летом, но его уговорили отработать контракт.