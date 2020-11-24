ГУ МВД России по г. Москве 13 ноября во время турнира по ММА Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо

ГУ МВД России по г. Москве

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, пострадавший от кулаков коллеги Адама Яндиева, отказался от претензий к своему обидчику, который прилюдно избил его во дворце спорта "Лужники".

"Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня", - приводит ТАСС заявление Харитонова.

Как пояснил журналистам адвокат Харитонова Олег Попов, его клиент более не требует возбуждения уголовного дела в отношении Яндиева.

"Хотелось бы, чтобы такой инцидент стал примером для молодого поколения. Инцидент показателен тем, как делать не нужно. Ни один спортсмен не имеет права, накачав большие мышцы, ходить по улице и заниматься беспределом. Думаю, что дальше все вопросы будут закрыты", - цитирует РИА "Новости" заявление Харитонова.

В ходе пресс-конференции пострадавший уточнил, что бойцы созвонились и решили вопрос по-мужски. Яндиев под видеозапись принес извинения Харитонову, которые были приняты.

"Как спортсмен, который должен был сдерживать свои эмоции, я хотел бы извиниться перед тобой. Вся эта ситуация переходит не в то русло. Ты меня прости, у меня к тебе обид нет", - сказал Яндиев.

13 ноября во время турнира по ММА Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо. Обоим потребовалась госпитализация. У Харитонова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы.

В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Полиция квалифицировала его действия по статье 115 УК РФ - совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Cпустя два дня 32-летний уроженец Ингушетии был отпущен из изолятора временного содержания под подписку о невыезде.

Накануне от претензий к Яндиеву отказался Абдо, принесший извинения своему обидчику. Пострадавший уточнил, что ему посоветовали "закрыть эту тему" и уладить конфликт без судебных тяжб некие общие с Яндиевым знакомые.

Адвокат Харитонова также советовал своему клиенту примириться с ингушским бойцом, однако Сергей до сего дня был решительно настроен этого не делать и добиться торжества закона, несмотря на открытые угрозы физической расправой.