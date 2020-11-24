Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Российский футбольный союз (РФС) отстранил арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригады на время проведения служебной проверки

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Российский футбольный союз (РФС) отстранил арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригады на время проведения служебной проверки.

Ране в Telegram-каналах появилась информация о том, что арбитры допрошены полицией по делу о двух договорных матчах в сезоне-2018/19. Также они подозреваются в ставках на исходы игр.

"В отношении арбитров Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на матчи", - сообщили газете "Спорт-Экспресс" в службе коммуникаций РФС.

По данным газеты, у следственного департамента МВД появились вопросы к Матюнину и Качанову, которые работали на матчах 1/32 финала Кубка России по футболу "Чайка - Армавир" и второго тура ПФЛ "Чайка" - "Дружба" соответственно. Обе встречи закончились сухими победами команды из Ростовской области.

Сообщается, что оба арбитра уже неоднократно были на допросах и в ближайшее время могут стать фигурантами новых уголовных дел. Выйти на судей удалось во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора песчанокопской "Чайки" Олега Баяна по еще одному договорному матчу - с новороссийским "Черноморцем".

Сами судьи пока отрицают свою причастность к договорным играм, однако сотрудникам полиции, по сообщениям источников газеты, якобы уже удалось установить, что Качанов регулярно делает ставки на футбольные матчи.

В текущем сезоне Матюнин в качестве резервного арбитра отработал четыре матча Российской Премьер-лиги (РПЛ), Качанов - один матч молодежного первенства.