Федерация скалолазания России Виктория Мешкова стала чемпионкой Европы по скалолазанию

Федерация скалолазания России

Россиянка Виктория Мешкова одержала победу в дисциплине боулдеринг на чемпионате Европы по новому олимпийскому виду спорта - скалолазанию, который проходит в эти дни в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Мешкова победила в финале бельгийку Хлое Каулье благодаря меньшему числу затраченных попыток. Третье место заняла представительница Сербии Стаса Гейо. Виктория впервые стала призером взрослых международных соревнований.

Боулдеринг - серия коротких трасс максимальной сложности, где спортсмены передвигаются, цепляясь за большие выступы - "валуны".

У мужчин в той же дисциплине представители России Сергей Лужецкий и Николай Яриловец завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, пропустив вперед словенца Йернея Крудера.

В субботу россиянка Юлия Каплина в квалификации домашнего турнира установила мировой рекорд в скорости подъема на 15-метровую вертикальную трассу - 6,964 секунды. Прежнее достижение (6,995 сек) продержалось более года более года и принадлежало индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю.

Women's speed climbing record was smashed. Under 7 seconds. Inhuman. pic.twitter.com/8EC1A1wE1O— Mark Serrels (@Serrels) October 20, 2019

Перенесенный с марта из-за пандемии чемпионат носит статус отборочных соревнований Олимпийских игр в Токио. До 28 ноября во Дворце гимнастики будут разыграны одна мужская и одна женская олимпийские лицензии в многоборье.