vverve / DepositPhotos Подмосковные "Химки" на мытищинском паркете уступили в овертайме со счетом 89:87 израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче пятого тура баскетбольной Евролиги

vverve / DepositPhotos

Подмосковные "Химки" на мытищинском паркете уступили в овертайме со счетом 89:87 израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче пятого тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, набравший 32 очка и сделавший 11 точных передач.

"К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча, - приводит слова главного тренера "Химок" Римаса Куртинайтиса официальный сайт клуба. - За пару минут до конца четвертой четверти повели "+5", но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно".

.@MaccabitlvBC rallied at the end of regulation time to force OT and then clinch the game 87-89 to end a 3-game losing streak



Highlights... pic.twitter.com/GC039WAYYU— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 23, 2020

"Химки" потерпели пятое поражение кряду и располагаются на последней строчке в турнирной таблице соревнования. В следующем туре (30 октября) подмосковные баскетболисты на домашней арене встретятся с сербской "Црвеной Звездой".