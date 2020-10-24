В стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу столичное "Динамо" на своем стадионе со счетом 3:1 победило "Сочи". Мячи в составе московского клуба забили Даниил Лесовой (11'), Себастьян Шиманьский (26') и Даниил Фомин (55'), у гостей отличился Миха Мевля (22').

Отметим, что на 17-й минуте из-за повреждения поле покинул нападающий "Динамо" Клинтон Н'Жи, вместо него вышел Вячеслав Грулев. На 87-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Ибрагим Цаллагов.

Первую встречу в качестве главного тренера "Динамо" провел немец Сандро Шварц, контракт с которым был подписан 14 октября.

"Динамо" провело первый официальный матч в истории в черной форме, посвященной Льву Яшину.