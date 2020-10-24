canno73 / DepositPhotos Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Португалии. Соревнования проходят на автодроме "Алгарве", который впервые принимает гонки чемпионата мира в классе машин "Формула-1"

canno73 / DepositPhotos

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Португалии. Соревнования проходят на автодроме "Алгарве", который впервые принимает гонки чемпионата мира в классе машин "Формула-1". Лучший круг лидера общего зачета составил 1 минуту 16,652 секунды.

"Не могу передать словами, насколько было тяжело. У нас отличный болид, но проходя круг, сходишь с ума. Валттери был очень быстр на протяжении всего уик-энда, он выиграл все сессии. Так что я просто копал и копал, чтобы прибавить, - приводит слова Льюиса Sky Sports. - В итоге решил проехать три круга, чтобы превзойти его время. Последний круг становился лучше и лучше. Но трасса по-настоящему хардкорная. Есть участки, на которых просто не видишь, куда едешь. Временами просто смотришь в небо".

Второе время показал партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0.102), третье - нидерландец Макс Ферстаппен (+0,252) из "Ред Булл".

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", стартует в воскресенье с 13-й позиции. Гонка состоится в воскресенье, начало - 16:10 по московскому времени.