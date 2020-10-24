kovop58@gmail.com / DepositPhotos Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерен в ноябре начать процесс возврата стоимости купленных билетов на соревнования, проведение которых было перенесено на 2021 год, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.

Планируется, что возврат билетов на Олимпийские игры состоится в течение 20 дней с 10 ноября, соответствующий процесс касательно билетов на Паралимпийские игры начнется в декабре.

По данным NHK, на токийские Олимпийские игры ранее было продано около 4,4 миллионов билетов, на Паралимпийские игры - около 97 тысяч. При этом срок их действия был продлен на 2021 год после переноса соревнований.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

Россию не допустили до участия в Играх-2020 из-за череды допинговых скандалов. Право выступить на соревнованиях могли получить только российские атлеты, доказавшие свою "чистоту", и только под нейтральным флагом и без гимна.