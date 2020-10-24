Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерен в ноябре начать процесс возврата стоимости купленных билетов на соревнования, проведение которых было перенесено на 2021 год, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.
Планируется, что возврат билетов на Олимпийские игры состоится в течение 20 дней с 10 ноября, соответствующий процесс касательно билетов на Паралимпийские игры начнется в декабре.
По данным NHK, на токийские Олимпийские игры ранее было продано около 4,4 миллионов билетов, на Паралимпийские игры - около 97 тысяч. При этом срок их действия был продлен на 2021 год после переноса соревнований.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.
東京五輪・パラ 競泳などの会場で記念式典 池江選手が泳ぎ初め #nhk_news https://t.co/X18wJVQ80e— NHKニュース (@nhk_news) October 24, 2020
Россию не допустили до участия в Играх-2020 из-за череды допинговых скандалов. Право выступить на соревнованиях могли получить только российские атлеты, доказавшие свою "чистоту", и только под нейтральным флагом и без гимна.