В матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" со счетом 1:3 уступила мадридскому "Реалу". У гостей отличились Федерико Вальверде (5'), Серхио Рамос (62', с пенальти) и Лука Модрич (90'), у хозяев поля мяч забил Ансу Фати (9').
Отметим, что Фати стал самым молодым автором гола в Эль-Класико, отличившись в возрасте 17 лет 359 дней. До него это достижение с 1995 года принадлежало нападающему "Реала" Раулю (18 лет 95 дней).
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"Барселона" уступила "Реалу" при своих болельщиках впервые с 13 августа 2017 года, тогда каталонцы проиграли в матче Суперкубка Испании, хотя заканчивали матч в большинстве после удаления Роналду.
"Реал" одержал 97-ю победу в Эль-Класико, опередив по этому показателю соперника (96). Всего команды провели 244 официальных матча.
???? FP: @FCBarcelona_es 1-3 @realmadrid
⚽ Ansu Fati 8'; @fedeevalverde 5', @SergioRamos 63', @lukamodric10 90'#Emirates | #ElClásico pic.twitter.com/stZgFMgF91— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2020
"Реал" набрал 13 очков и вышел на первое место в таблице испанского чемпионата, "Барселона" (7) пока располагается на десятой позиции.