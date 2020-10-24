Фото: Verbovy Sestřihy / YouTube.com Сборная России по хоккею выставит состав из игроков не старше 20 лет на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла в Финляндии, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России

Фото: Verbovy Sestřihy / YouTube.com

Сборная России по хоккею выставит состав из игроков не старше 20 лет на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла в Финляндии, который пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

"ФХР, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду, - заявил президент ФХР Владислав Третьяк. - Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру - молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг".

В национальную команду вызваны 27 хоккеистов:

вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс") и Всеволод Скотников (ЦСКА);

защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Дмитрий Костенко ("Лада") Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Иван Рогов ("Северсталь"), Никита Седов ("Сочи"), Даниил Чайка (ЦСКА) и Семен Чистяков ("Авангард");

нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба - ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Максим Березкин ("Локомотив"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Дмитрий Злодеев ("Динамо" М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА) и Илья Сафонов ("Ак Барс").

✊????????Есть состав сборной России на Кубок Карьяла, который стартует в Хельсинки уже 5 ноября!



Подробности: https://t.co/nvjwXUo2CQ#снамироссия pic.twitter.com/ZHETT2lwxv— Хоккей России (@russiahockey) October 23, 2020

Из всех вызванных в сборную хоккеистов опыт выступления за национальную команду есть только у Подколзина, который вызывался на Шведские игры в 2019 году.

Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на Кубке Карьяла (главным тренер сборной является Валерий Брагин). В тренерский штаб также вошли: Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин и тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.