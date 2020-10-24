Победительница последнего Roland Garros польская теннисистка Ига Швентек ушла на карантин из-за контакта с президентом страны Анджеем Дудом, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Сегодня было объявлено, что у президента Польши Анджея Дуды диагностирована коронавирусная инфекция. Дуда в пятницу встретился с Швентек, ее отцом и тренерским штабом для вручения государственных наград.

"Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тестирование. Согласно действующим процедурам, мы отправились на карантин. Повторное тестирование будет через три дня", - написала 19-летняя Швентек в Twitter.

Ani ja, ani członkowie mojego teamu nie mamy objawów koronawirusa. Wykonujemy testy regularnie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami poddajemy się kwarantannie. Badania powtórzymy za trzy dni. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, uważajcie na siebie!✊????— Iga Świątek (@iga_swiatek) October 24, 2020

???????? Polish Perfection ???????? @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Две недели назад Швентек впервые выиграла турнир серии Большого шлема, до этого она дважды выходила в четвертый круг: на Открытом чемпионате Франции - 2019 и Открытом чемпионате Австралии - 2020.

Ига завоевала первый титул во взрослой карьере. В 2018 году она выиграла Уимблдон среди юниоров, а также юниорский Roland Garros в парном разряде. Швентек стала первой польской победительницей турнира серии Большого шлема.