Paul Luberti / wikimedia.org Франк де Бур сменил Рональда Кумана у руля сборной Нидерландов по футболу

Paul Luberti / wikimedia.org

Франк де Бур назначен на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Как сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), контракт с 50-летним специалистом рассчитан до конца чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Де Бур сменил на этом посту другого бывшего защитника сборной Нидерландов - Рональда Кумана, который в августе возглавил испанскую "Барселону".

Предыдущим местом работы специалиста был клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Атланта Юнайтед", ранее он также возглавлял английский "Кристал Пэлас", итальянский "Интер" и амстердамский "Аякс".

Новый наставник дебютирует на тренерском мостике "оранжевых" 7 октября в товарищеском матче со сборной Мексики. Далее в Лиге наций голландцы сыграют с командами Боснии и Герцеговины (11 октября) и Италии (14 октября).

???????? Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal! #WelkomFrank https://t.co/u3f7YTZ7JV— KNVB (@KNVB) September 23, 2020

Будучи игроком, де Бур выступал за "Аякс", "Барселону", турецкий "Галатасарай" и шотландский "Рейнджерс". В составе сборной Нидерландов он провел 112 матчей и трижды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.