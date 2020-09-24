Российская биатлонистка Екатерина Глазырина и выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Такое решение принял Международный союза биатлонистов (IBU) на основании переданной российской стороной Всемирному антидопинговому агентству (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), а также скандально известного доклада Ричарда Макларена.

Отмечается, что обоим спортсменам направлены соответствующие уведомления и предоставлена возможность ответить на предъявленное обвинение.

33-летняя Глазырина в феврале 2019 года вернулась в биатлон после двухгодичной дисквалификации за применение запрещенных веществ, отмеченных в докладе Макларена. Она выиграла спринтерскую гонку на летнем чемпионате России по биатлону, который завершился 22 сентября в Тюмени.

Спортсменка была включена в расширенный состав сборной РФ по биатлону на следующий сезон.

32-летнего Лапшина, который выступал за сборную России по биатлону до 2017 года, ранее в нарушении антидопинговых правил не подозревали.