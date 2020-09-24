Resolute / wikipedia.org Кучеров помог "Тампе" выйти вперед в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли

Resolute / wikipedia.org

"Тампа" победила "Даллас" в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2.

В составе "Лайтнинг" отличились россиянин Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Брэйден Пойнт и Ондржей Палат. У проигравших шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.

Кучеров добавил к голу результативную передачу и продолжает удерживать первую строчку среди лучших бомбардиров текущего плей-офф - 30 (7 голов + 23 передачи) очков. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский совершил 22 сейва и повторил рекорд лиги по числу побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли - 16.

Никита превзошел достижение Евгения Малкина в сезоне-2008/09 в составе "Питтсбурга" (22 голевые передачи) и вышел на 4-е место среди россиян по набранным очкам в одном сезоне плей-офф (30). Впереди Павел Буре (31), Евгений Кузнецов (32) и Евгений Малкин (36).

Для отечественных легионеров "Далласа" матч выдался крайне неудачным. Нападающий Александр Радулов провел на площадке 14 минут 49 секунд пока в середине третьего периода не врезался головой в борт в результате силового приема. Форвард Денис Гурьянов на том же игровом отрезке отправился в раздевалку после попадания шайбы в лицо во время пребывания на скамейке запасных. Голкипер команды Антон Худобин был заменен после второго периода за пять пропущенных шайб.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Тампы". Следующая игра состоится в пятницу.