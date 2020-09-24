Роман Ротенберг дебютировал на тренерской скамейке питерского СКА

Вице-президент Федерации хоккея России и питерского клуба СКА Роман Ротенберг возглавил тренерский штаб команды на домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сибирью".

Главный тренер СКА Валерий Брагин и его помощники пропустили эту игру из-за положительных тестов на коронавирус. По той же причине клуб выпустил на матч самый молодой состав в истории КХЛ. Средний возраст заявки петербуржцев на матч составил 20 лет и 263 дня.

Ротенберг был заявлен начальником штаба команды и руководил ее действиями с тренерской скамейки. Его роль заключалась в том, что он с наушниками корректировал игру, делая тактические поправки с помощью аналитического отдела. Исполняющим обязанности главного тренера числился Андрей Козырев.

СКА выпустил на лёд самую молодую команду в истории КХЛ. pic.twitter.com/sFEBfGmpKH— КХЛ (@khl) September 23, 2020

Как выяснилось, у 39-летнего менеджера уже больше года есть право тренировать. В 2019 году Ротенберг был в числе слушателей Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

В итоге СКА уступил со счетом 1:4, позволив победить себя "Сибири" в Санкт-Петербурге впервые с 2013 года, но сохранил первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 13 очков в девяти матчах.