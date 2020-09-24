romantiche / DepositPhotos Сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, где, помимо Вилухиной, Романовой и Зайцевой, также выступала Екатерина Шумилова. Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке

romantiche / DepositPhotos

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции прославленных российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил, однако признал виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества Ольгу Зайцеву.

Все трое оспаривали в Лозанне решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Обвинения были основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Апелляции на это решение биатлонистки подали больше двух лет назад, однако срок рассмотрения дела в CAS неоднократно переносился.

Как сообщает пресс-служба CAS, апелляция Зайцевой удовлетворена частично, ее признали виновной, но сняли пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Таким образом, сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, где, помимо Вилухиной, Романовой и Зайцевой, также выступала Екатерина Шумилова. Однако Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в индивидуальной спринтерской гонке.

Все три спортсменки уже завершили свою спортивную карьеру.