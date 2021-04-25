Российский теннисист Аслан Карацев со счетом 7:5, 4:6, 6:4 победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.

"Это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Новак как стена, так что нужно было играть на 150%. И мне это удалось", - сказал Карацев после матча.

В решающем поединке белградского соревнования Аслан встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который занимает десятую строчку в рейтинге АТР.