Российский теннисист Аслан Карацев со счетом 7:5, 4:6, 6:4 победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде, призовой фонд которого составляет 650 тысяч евро.
"Это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Новак как стена, так что нужно было играть на 150%. И мне это удалось", - сказал Карацев после матча.
В решающем поединке белградского соревнования Аслан встретится с итальянцем Маттео Берреттини, который занимает десятую строчку в рейтинге АТР.
Напомним, что 27-летний Карацев на дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу.
3. HOURS. 25. MINUTES ????— Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021
An absolute EPIC between @AsKaratsev & @DjokerNole in Belgrade! pic.twitter.com/mgUGX7WAiK