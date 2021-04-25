"Локомотив" продлил победную серию в чемпионате России до восьми матчей

Фото: Александр Погребняк / Пресс-служба ФК "Локомотив"

В Саранске московский "Локомотив" со счетом 5:2 разгромил "Тамбова" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. У победителей двумя забитыми мячами отметился Гжегож Крыховяк (40', 60'), еще по голу в активе Федора Смолова (47'), Мурило (74') и Мацея Рыбуса (80').

В составе "Тамбова" отличились Азер Алиев (45+2') и Денис Кайков (79'). На 77-й минуте игры полузащитник тамбовского клуба Юрий Бавин не реализовал пенальти.

"У нас была задача, и мы ее выполнили, - приводит слова главного тренера "Локомотива" Марко Николича официальный сайт клуба. - Играли без нескольких игроков, без двух капитанов. Дали минуты игрокам, которым они были нужны. Это все. Задачу мы выполнили. Сейчас надо чуть-чуть отдохнуть, у нас был сложный график".

"Локомотив" одержал восьмую победу подряд в чемпионате России и одиннадцатую во всех турнирах. Москвичи повторили свой рекорд по продолжительности победной серии в российской истории. В 1995 году под руководством Юрия Семина они также выиграли 11 встреч кряду, включая победу над "Баварией" в Кубке УЕФА.

"Локомотив" (53) занимает второе место в турнирной таблице первенства страны, отставая от лидирующего "Зенита" (59) на шесть очков. В следующем туре 2 мая команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.