Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге

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Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге, сообщила газета The Sun .

В субботу у домашнего стадиона "Олд Траффорд" собрались несколько сотен поклонников команды, чтобы выразить возмущение действиями руководства.

В ходе акции протеста они использовали дымовые шашки, а также держали множество плакатов с требованием к семье Глейзеров продать свою долю в клубе. Болельщики в Манчестере скандировали лозунги "Всему есть предел" и "Глейзеры - вон из клуба".

- Глейзеры были объявлены врагами "Манчестер Юнайтед" еще в 2005 году



Причиной для недовольства стало сделанное 19 апреля объявление 12 европейских топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.

Согласно плану создателей , в Суперлиге в два круга должны были играть 20 богатейших клубов, гарантированно проводящих по 18 матчей. Главой турнира был объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Генеральным спонсором выступил банк-гигант JP Morgan.

Турнир, вызревавший в течение десятилетия , заранее предало анафеме руководство ФИФА и УЕФА . Проект Суперлиги пришлось "заморозить" через два дня из-за выхода из состава участников английских клубов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси", а впоследствии - также "Атлетико", "Интера" и "Милана".

К слову, немецкие журналисты утверждают, что лондонский "Челси", которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, вышел из состава Суперлиги под давлением Кремля .