Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге, сообщила газета The Sun.
В субботу у домашнего стадиона "Олд Траффорд" собрались несколько сотен поклонников команды, чтобы выразить возмущение действиями руководства.
В ходе акции протеста они использовали дымовые шашки, а также держали множество плакатов с требованием к семье Глейзеров продать свою долю в клубе. Болельщики в Манчестере скандировали лозунги "Всему есть предел" и "Глейзеры - вон из клуба".
- Глейзеры были объявлены врагами "Манчестер Юнайтед" еще в 2005 году
Причиной для недовольства стало сделанное 19 апреля объявление 12 европейских топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.
Согласно плану создателей, в Суперлиге в два круга должны были играть 20 богатейших клубов, гарантированно проводящих по 18 матчей. Главой турнира был объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Генеральным спонсором выступил банк-гигант JP Morgan.
Турнир, вызревавший в течение десятилетия, заранее предало анафеме руководство ФИФА и УЕФА. Проект Суперлиги пришлось "заморозить" через два дня из-за выхода из состава участников английских клубов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси", а впоследствии - также "Атлетико", "Интера" и "Милана".
К слову, немецкие журналисты утверждают, что лондонский "Челси", которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, вышел из состава Суперлиги под давлением Кремля.
Fans headed to Old Trafford in their droves to protest against the club owners.— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 24, 2021
The loyal fanbase were vocal in their anger towards American owners the Glazers which was further fuelled following the fallout of the ESL.https://t.co/X2Cftk813i